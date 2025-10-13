Acuerdo de paz en Gaza: Líderes de países mediadores firman 'plan' en cumbre en Egipto

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este lunes con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, durante una cumbre sobre Gaza en Egipto, donde ambos se dieron la mano en su primer encuentro en ocho años.

El presidente Donald Trump acudió, junto a líderes europeos, a la cumbre por la paz en Gaza que se realiza en Egipto, sin la presencia de representantes de Hamas e Israel.

La reunión, que tiene como objetivo trazar un rumbo hacia una paz duradera y garantizar la implementación del acuerdo actual, está organizada conjuntamente por el presidente estadounidense Donald Trump y el egipcio Abdel Fattah al-Sisi, y cuenta con la asistencia de más de dos docenas de líderes.

Durante el encuentro, los representantes de los países mediadores firmaron el "plan de paz para Gaza".

Trump y Abás conversaron durante varios segundos, antes de que el dirigente estadounidense le estrechara la mano y mostrara el pulgar hacia arriba ante las cámaras, en el marco de la reunión celebrada en el balneario de Sharm el Sheij.

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien acompañó a Abás al estrado para reunirse con Trump.