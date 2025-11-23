Barista surcoreano se corona campeón con un café Geisha panameño; competirá en Panamá en el 2026

Su presentación reafirmó una tendencia clara: Panamá sigue siendo el origen preferido por los baristas de élite alrededor del mundo, gracias a la excelencia de sus productores y al compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

Seúl, Corea del Sur/El café de especialidad panameño volvió a demostrar su supremacía global al ser la base del triunfo de Dongwhwan Ku, quien se proclamó campeón barista de Corea del Sur el pasado sábado 22 de noviembre durante el Korea Café Show Seoul 2025.

Ku conquistó al jurado con una rutina magistral elaborada a partir de la prestigiosa variedad Geisha, cultivada por Lamastus Family Estates en las tierras altas de Boquete, Panamá.

Este logro no solo lo consagra como el mejor barista de su país, sino que también le asegura un lugar en el World Barista Championship (WBC) que se celebrará por primera vez en América Latina: World of Coffee Panamá 2026.

El evento surcoreano, uno de los más influyentes del sector cafetero en Asia, sirvió como vitrina internacional para el café panameño.

La Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), junto a productores locales, participó activamente promoviendo la calidad y el liderazgo de Panamá en el mercado mundial de cafés especiales, al tiempo que lanzaba una invitación abierta a la comunidad cafetera global para asistir a la histórica edición del WBC en suelo panameño.

Su presentación reafirmó una tendencia clara: Panamá sigue siendo el origen preferido por los baristas de élite alrededor del mundo, gracias a la excelencia de sus productores y al compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

World of Coffee Panamá 2026, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center, marcará un hito para la industria cafetera global.

Organizado en colaboración con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el evento incluirá salones de exhibición, el Roaster Village, salas de cata, experiencias sensoriales y un fuerte enfoque en innovación y sostenibilidad.

Este triunfo en Seúl no solo celebra el talento de un barista, sino también la creciente influencia global del café panameño. Con casi 100 miembros activos y décadas de reconocimiento internacional, SCAP continúa posicionando a Panamá como epicentro de la excelencia cafetera, un estatus que se reforzará aún más durante el World of Coffee 2026.