Irán rechazó la propuesta de paz de EEUU, informa la televisión pública iraní

Por el momento no se ha publicado ningún comunicado oficial y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, no se ha pronunciado.

Teherán, Irán/La televisión pública iraní, que cita a un funcionario no identificado, afirmó este miércoles que Irán rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a casi un mes de guerra.

"Irán reaccionó negativamente a la propuesta estadounidense", indicó Press TV, canal público en inglés.

"La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida", agregó, citando a un funcionario iraní que pidió el anonimato.

Por el momento no se ha publicado ningún comunicado oficial y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, no se ha pronunciado.

Según el funcionario iraní citado por Press TV, la república islámica pone cinco condiciones para el cese de las hostilidades, desencadenadas el 28 de febrero por ataques israelíes y estadounidenses sobre Irán.

Entre ellas, el fin de "la agresión y los asesinatos" contra Irán y sus dirigentes, la implementación de un mecanismo sólido que garantice a Teherán que Estados Unidos e Israel no reanudarán la guerra y compensaciones por los destrozos causados.

También reclama el cese de las hostilidades en todos los frentes regionales y hacia todos los "grupos de resistencia", en referencia implícita al grupo libanés Hezbolá, así como un reconocimiento internacional y garantías sobre los derechos de Irán de ejercer su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica del comercio mundial.

Los medios iraníes, como las agencias Mehr y Tasnim, han transmitido la información de Press TV.

Anteriormente, dos funcionarios paquistaníes afirmaron que su país, en calidad de mediador, había transmitido a Irán un plan de quince puntos con las propuestas de Estados Unidos.