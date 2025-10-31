Piden retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por ‘solicitar’ invasión de Venezuela

Goicoechea fue arrestado por las autoridades venezolanas en 2016 y liberado en 2017 con medidas cautelares. Desde entonces se encuentra en el exilio.

El Ministerio del Interior de Venezuela solicitó a la máxima corte de justicia retirar la nacionalidad del opositor exiliado Yon Goicoechea, acusado de pedir la "invasión y ocupación militar" del país, según un comunicado publicado por el ente.

Hace una semana el presidente Nicolás Maduro anunció que pidió al Tribunal Supremo de Justicia la misma medida contra el líder opositor exiliado en Madrid Leopoldo López, por sus comentarios favorables hacia el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en medio de su operación antidrogas.

Desde agosto Estados Unidos ha hundido 15 embarcaciones en el Pacífico y el Caribe que supuestamente trasladaban droga proveniente de Venezuela y Colombia, acciones que han provocado al menos 62 muertes. Venezuela lo considera una "amenaza" y una excusa para provocar un "cambio de régimen".

La acción contra Goicoechea surge por su "llamado público" a "solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela", indica un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezado por Diosdado Cabello, segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Las autoridades competentes "procederán a tomar las medidas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como venezolano", añade el comunicado.

Miembro del mismo partido que Leopoldo López y protagonista de movimientos estudiantiles, Goicoechea fue arrestado por las autoridades venezolanas en 2016 y liberado en 2017 con medidas cautelares. Desde entonces se encuentra en el exilio.

No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad. La Constitución de Venezuela incluso lo prohíbe, según señalaron abogados constitucionales a la AFP.

El lunes un dirigente cercano al chavismo ya había pedido al Tribunal Supremo el despojo de la nacionalidad de Goicoechea y de otros 23 opositores entre los cuales destacaban la principal líder de oposición y Nobel de la Paz, María Corina Machado, y Juan Guaidó, exparlamentario que se autoproclamó presidente interino en 2019 con apoyo de Washington.