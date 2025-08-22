Presidente de la Reserva Federal abre la puerta a un recorte de tasas en EEUU en medio de presión de Trump

El presidente de la Reserva Federal advirtió sobre riesgos de inflación y debilidad laboral, y dejó abierta la posibilidad de un ajuste en septiembre.

Washington, Estados Unidos/El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sugirió hoy que un recorte de tasas de interés podría ser necesario ante un panorama marcado por riesgos inflacionarios y señales de debilidad en el mercado laboral.

En su esperado discurso en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole, Powell reconoció que "los riesgos a la baja para el empleo están aumentando" y advirtió que los aranceles ya muestran efectos claros en los precios al consumidor. Aunque afirmó que no permitirá que un aumento puntual de precios se convierta en inflación persistente, admitió que "los riesgos cambiantes podrían justificar un ajuste en la postura política de la Fed".

El banco central mantiene actualmente las tasas en un rango de entre 4,25% y 4,50%, tras su última reducción en diciembre. Sin embargo, la inflación sigue por encima de la meta de 2%, con un alza anual de 2,6% en junio (2,8% sin alimentos ni energía), mientras que la creación de empleo ha mostrado una marcada desaceleración en los últimos meses.

El escenario deja a la Fed en una "posición difícil", según Ryan Sweet, economista de Oxford Economics, quien apuntó que la decisión de septiembre dependería de datos aún no disponibles.

La presión política también pesa sobre Powell, que dejará su cargo en mayo de 2026. El presidente Donald Trump ha insistido públicamente en que la Fed recorte las tasas y no ha ocultado sus críticas hacia Powell, a quien calificó de "imbécil". Incluso esta semana pidió la dimisión de la gobernadora Lisa Cook, amenazando con destituirla.

La próxima reunión de política monetaria de la Fed será a mediados de septiembre, y los mercados ya descuentan con un 75,6% de probabilidad un recorte de tipos de interés.

