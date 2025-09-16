Noboa decreta estado de excepción por protestas contra fin de subsidio al diésel en Ecuador

Quito, Ecuador/El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un estado de excepción en siete de las 24 provincias del país donde hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Noboa resolvió "declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna", según el decreto presidencial. También limitó el derecho a la libertad de reunión.

El viernes pasado, Noboa eliminó el subsidio al diésel, con lo que ese combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares.

Noticia en desarrollo...