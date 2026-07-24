Perú y Venezuela acuerdan 'reanudación' de relaciones bilaterales, rotas en 2024

En julio de 2024, el gobierno del entonces mandatario Nicolás Maduro rompió relaciones con Perú luego de que el canciller peruano considerara que hubo un "fraude" en su reelección.

Perú y Venezuela acordaron iniciar un "proceso progresivo" de "reanudación" de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2024 luego de que el gobierno peruano calificara de "fraude" la reelección de Nicolás Maduro, informaron este viernes ambas cancillerías.

"En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales", señaló en un comunicado conjunto.

Después de Colombia, Perú es el mayor receptor de migrantes venezolanos. Más de 1,6 millones viven en el país.

El acercamiento diplomático ocurre cuatro días antes de un cambio de gobierno en el país andino.

La derechista Keiko Fujimori relevará al presidente interino José María Balcázar el próximo 28 de julio.

"Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela", agregó el comunicado.

En julio de 2024, el gobierno del entonces mandatario Nicolás Maduro rompió relaciones con Perú luego de que el canciller peruano considerara que hubo un "fraude" en su reelección.