Wall Street cierra a la baja antes de la decisión de la Fed

Los analistas consideran que la reciente serie de récords en el mercado de valores estadounidense se debe a la esperanza de que, en los próximos meses, la Fed implemente nuevos recortes.

La bolsa de Nueva York cerró ligeramente a la baja el martes, en vísperas de la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos.

El índice ampliado S&P 500 cayó un 0,13% hasta los 6.606,76 puntos, retrocediendo ligeramente respecto al cierre récord del lunes.

El tecnológico Nasdaq también cayó desde un récord, al perder un 0,1% hasta los 22.333,96 puntos, mientras que índice Dow Jones bajó un 0,2% hasta los 45.787,59 puntos.

"Es simplemente una cuestión de esperar a ver qué ocurre antes de la decisión (de la Fed), así que no hay mucha convicción detrás de las operaciones de hoy", dijo el analista de Briefing.com Patrick O'Hare.

Los analistas consideran que la reciente serie de récords en el mercado de valores estadounidense se debe a la esperanza de que, en los próximos meses, la Fed implemente nuevos recortes tras la rebaja de tasas de interés del miércoles.

Las ventas minoristas en Estados Unidos avanzaron en agosto más de lo que anticipaban los mercados y crecieron un 0,6% en un mes.

Entre las empresas, Oracle subió un 1,5%, ante el progreso de Estados Unidos y China hacia un acuerdo sobre TikTok que, según reportes, mantendría el acuerdo sobre almacenamiento en la nube entre la empresa estadounidense y la plataforma.