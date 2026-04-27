Más de 25 mil vacunas aplicadas en Chiriquí; autoridades insisten en no bajar la guardia ante la influenza

Las autoridades confirmaron que la vacuna contra la influenza estará disponible en esta jornada especial hasta el próximo 30 de abril. No obstante, recalcaron que la aplicación continuará posteriormente en los centros de salud y en las instalaciones tanto del Minsa como de la Caja de Seguro Social.

Chiriquí/El movimiento en centros de salud, centros comerciales y jornadas extendidas dejó un balance claro este fin de semana en la provincia de Chiriquí: más de 25 mil dosis de vacunas fueron aplicadas en el arranque de la campaña de vacunación enfocada en la salud del hogar.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, logró cubrir la mayoría de los distritos chiricanos, con un llamado directo a la población más vulnerable. Niños menores de cinco años y adultos mayores siguen siendo la prioridad en esta fase, en medio de una enfermedad que continúa dejando cifras preocupantes.

“Hasta el momento se han aplicado aproximadamente veinticinco mil dosis de vacunas, entre ellas la influenza. Sabemos que hay aproximadamente treinta y tres casos de defunciones por influenza y las personas se están acercando”, señaló Mariela Arjona, del programa de inmunización.

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El despliegue no se limitó a los centros tradicionales. La estrategia incluyó puntos con horarios extendidos y espacios de alto tránsito para facilitar el acceso. “En todos los centros de salud, en los centros que tenemos extensión de horario, que son seis, y también en todos los moles y entidades comerciales para tener disponibilidad para toda la población”, explicó Karina Granado, del Ministerio de Salud.

Las autoridades confirmaron que la vacuna contra la influenza estará disponible en esta jornada especial hasta el próximo 30 de abril. No obstante, recalcaron que la aplicación continuará posteriormente en los centros de salud y en las instalaciones tanto del Minsa como de la Caja de Seguro Social.

Mientras la afluencia de personas aumenta, el mensaje oficial se mantiene sin cambios: la prevención sigue siendo la principal herramienta frente a la influenza, en un contexto donde cada dosis aplicada puede marcar la diferencia.