Lluvias dejan 27 viviendas afectadas y dos con daños serios por deslizamiento de tierra en Colón

Las autoridades recomiendan evitar actividades en ríos y playas , aunque no tengamos banderas rojas en este momento.

as fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en la Costa Arriba de Colón, producto del paso de un frente frío y de la onda tropical número 37, dejaron al menos 27 residencias afectadas entre los distritos de Portobelo y comunidades cercanas, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

René García, explicó que las precipitaciones sorprendieron a gran parte del Caribe panameño, provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y anegaciones parciales en varios sectores. De esas viviendas, 25 sufrieron ingreso de agua en sus interiores, aunque sin daños estructurales mayores y dos casas quedaron afectadas por deslizamientos de tierra, cuyos ocupantes aún no han podido regresar.

“La mayoría de las familias ya regresaron a sus hogares, excepto las dos viviendas que permanecen bajo evaluación técnica debido a los deslizamientos”, indicó el funcionario.

Además de Colón, el Sinaproc monitorea otras provincias como Chiriquí, donde las lluvias ocasionaron aumento en los niveles de agua en varias zonas urbanas, aunque sin reportes de viviendas afectadas. García reiteró que, aunque no se han reportado damnificados, los equipos de evaluación continúan realizando inspecciones para determinar el balance final de daños.

El funcionario también recordó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, debido a la inestabilidad climática asociada a la temporada lluviosa y al paso del frente frío.

“Noviembre es uno de los meses con mayor cantidad de lluvias en el país. Recomendamos a la población evitar actividades en ríos y playas, aunque no tengamos banderas rojas en este momento. Si está lloviendo, lo más prudente es desistir, porque río arriba pueden generarse corrientes repentinas o cabezas de agua”, advirtió García.

El Sinaproc mantiene un monitoreo constante en la Costa Arriba de Colón, principalmente en el distrito de Portobelo, donde ya se desplegaron cuadrillas para remover escombros, verificar la estabilidad del terreno y asistir a las familias afectadas.