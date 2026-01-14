35 años de los Delegados Electorales: pilar de los comicios electorales en Panamá

Fausto Fernández, uno de los miembros más emblemáticos del cuerpo, destacó que el movimiento surgió en 1991 como una iniciativa novedosa, que en sus inicios pocos creían que lograría consolidarse.

El Cuerpo de Delegados Electorales conmemora 35 años de labor al servicio de la democracia panameña, consolidándose como una de las figuras clave para garantizar elecciones pacíficas, ordenadas y respetuosas de la voluntad popular.

Durante una entrevista, Fausto Fernández, uno de los miembros más emblemáticos del cuerpo, destacó que el movimiento surgió en 1991 como una iniciativa novedosa, que en sus inicios pocos creían que lograría consolidarse. Tres décadas y media después, afirmó que el cuerpo ha alcanzado una madurez institucional que le permite enfrentar con solvencia los retos de cada proceso electoral.

Fernández ha participado en siete elecciones generales, además de tres referéndums, una elección comarcal y un proceso extraordinario de representantes de corregimiento a inicios de la década de 1990. Recordó que, aunque han enfrentado momentos de alta tensión, incluso con agresiones físicas contra delegados, el balance general ha sido positivo.

En 35 años hemos logrado que los procesos transcurran en calma y que el pueblo panameño respete los resultados electorales, sin conflictos mayores”, subrayó.

El delegado resaltó que uno de los principales logros del cuerpo ha sido ganarse el respeto de los partidos políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía, que ven en los delegados una figura neutral encargada de preservar el orden y facilitar el ejercicio del derecho al voto.

De cara a futuros procesos electorales, Fernández hizo un llamado a los ciudadanos a sumarse como voluntarios al Cuerpo de Delegados Electorales, destacando que, aunque no se trata de un trabajo remunerado, representa una satisfacción personal y un aporte directo al país.

“Es un sacrificio que vale la pena, porque estamos haciendo algo importante por Panamá y por su democracia”, concluyó.