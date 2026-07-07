Unos 37 heridos deja accidente de un autobús en Natá

Al menos 37 personas resultaron heridas tras perder el conductor el control del vehículo e impactar contra varios árboles de teca en la provincia de Coclé.

Coclé/Un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este lunes en la vía Interamericana, específicamente a la altura del distrito de Natá, en la provincia de Coclé. Un autobús que transportaba a 40 pasajeros, todos de nacionalidad extranjera, sufrió un percance vial antes de llegar al sector de río Chico.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del vehículo perdió el control del autobús por causas que aún se investigan, saliéndose de la vía e impactando de frente contra unos árboles de teca ubicados a un costado de la carretera.

Los turistas afectados tenían como destino final un hotel de playa en el corregimiento de Río Hato, dentro del distrito de Antón.

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Tras el accidente, se activó una rápida alerta que movilizó al Cuerpo de Bomberos, personal del SUME 911 y agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito. Las unidades de rescate lograron estabilizar y trasladar de urgencia a un total de 37 heridos hacia diferentes instalaciones de salud de la región.

El balance médico preliminar dictamina que la gran mayoría de los pasajeros presenta lesiones leves. Sin embargo, las autoridades confirmaron que dos heridos de consideración permanecen bajo observación, mientras que un turista en condición crítica tuvo que ser ingresado de emergencia en el Hospital Doctor Rafael Estévez, situado en el distrito de Aguadulce.

Efectivos de la Fiscalía Regional de Coclé se presentaron en el sitio del siniestro junto a peritos de tránsito para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas exactas que provocaron que el chofer perdiera el control de la unidad.

Con información de Nathali Reyes.