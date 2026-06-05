Más de 400 familias en la Cuenca del Canal reciben su título de propiedad

En este proceso, uno de los actores clave ha sido la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debido a la jurisdicción y responsabilidad que mantiene en la zona y su rol en la protección de los recursos hídricos.

San Juan, Colón/Más de 400 familias que viven en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá recibieron por primera vez un título de propiedad sobre la tierra que habitan desde hace décadas, en un acto considerado un avance en materia de seguridad jurídica y justicia social en una zona de alta sensibilidad ambiental.

Se trata de una región que combina alta densidad poblacional con restricciones ambientales debido a su importancia estratégica para el recurso hídrico del país. La entrega formal de los documentos fue realizada por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), en coordinación con otras entidades del Estado.

El administrador de la Anati, Andrés Pagés, destacó el impacto social de esta medida.

"Le hemos cambiado la vida a 2,000 personas dentro de la Cuenca del Canal, específicamente en el corregimiento de San Juan, Colón; de esta gente que ha trabajado la tierra por tanto tiempo, la ha habitado por tanto tiempo, el día de hoy se hace justicia social".

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Durante años, vivir sin título de propiedad ha significado para muchas familias no solo una irregularidad legal, sino también la imposibilidad de acceder a crédito, dejar herencia con certeza y la constante incertidumbre ante posibles desplazamientos. En algunos casos, los residentes llevaban más de 40 años esperando una solución definitiva.

Uno de los beneficiarios, Marcos González, expresó su emoción al recibir el documento.

"Desde que llegué, el deseo era ese, pero uno no tiene recursos y se le hace muy difícil, así que me siento bastante agradecido porque ese es un beneficio para nosotros los pobres que no tenemos recursos".

Por su parte, Sofía Guerra también celebró la entrega de los títulos.

"Podemos decir muchas personas del corregimiento que vemos el acuerdo cumplirse y ser un hecho".

En este proceso, uno de los actores clave ha sido la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debido a la jurisdicción y responsabilidad que mantiene en la zona y su rol en la protección de los recursos hídricos.

El gerente de sostenibilidad socioambiental de la ACP, Raúl Martínez, destacó la importancia del trabajo conjunto con las comunidades.

"Para nosotros es una forma de generar confianza con la población, es un derecho que ellos tienen y que simplemente, junto con las instituciones, queremos reiterarles las gracias por haber esperado por mucho tiempo, porque para el canal de Panamá estas comunidades se convierten en nuestros aliados estratégicos, el recurso hídrico se protege con ellos y esta es una forma de generar confianza y darles a ellos este derecho merecido sobre algo que es invaluable".

El proceso contó además con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha apoyado el ordenamiento territorial en la zona.

La representante residente adjunta del PNUD, Soledad Bauza, explicó el alcance del trabajo realizado.

"Es el trabajo con ellos en acompañamiento de actividades productivas, el manejo sostenible de las tierras, en la conservación del medio ambiente y todo esto tiene conjuntamente un beneficio para mantener toda la cuenca sostenible".

Con los títulos en mano, cientos de personas salieron del gimnasio municipal de Chilibre, marcando un nuevo capítulo en sus vidas al contar ahora con una herramienta legal que les permite planificar su futuro con mayor seguridad en una de las áreas más importantes para el abastecimiento hídrico del país.

Con información de Yami Rivas