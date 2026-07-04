47 adultos mayores serán beneficiados con renovación del Hogar Santa Catalina

"Espacios que Abrazan" ha transformado hogares infantiles y de adultos mayores en todo el país.

El Despacho de la Primera Dama, a través de su proyecto "Espacios que Abrazan", puso en marcha la transformación integral del Hogar Santa Catalina, un centro que brinda atención permanente a 47 adultos mayores —30 hombres y 17 mujeres— en la provincia de Chiriquí.

La intervención tiene como objetivo dignificar los espacios donde residen los adultos mayores, promoviendo entornos más seguros, accesibles, funcionales y acogedores que contribuyan a su bienestar y calidad de vida, según informó la institución.

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Los trabajos contemplan la renovación de la fachada, recepción, jardines, capilla, comedor, cocina, salas de recreación, habitaciones, baños, enfermería y sala de fisioterapia, así como otros espacios de uso común. La remodelación incorpora criterios de accesibilidad, funcionalidad, seguridad y confort para responder a las necesidades de los residentes.

El proyecto se desarrollará por etapas: la primera fase incluye la remodelación de la capilla y el área de recepción, y continuará progresivamente con el resto de los espacios contemplados.

La intervención es posible gracias al compromiso de un grupo de arquitectas voluntarias de la provincia de Chiriquí, quienes lideran el diseño y la ejecución del proyecto, junto a un equipo de voluntarias, patrocinadores y empresas aliadas que han unido esfuerzos para hacer realidad esta transformación.

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Desde su creación, "Espacios que Abrazan" ha transformado hogares infantiles y de adultos mayores en todo el país. Con el inicio de los trabajos en el Hogar Santa Catalina, la iniciativa suma 18 espacios intervenidos que benefician a más de 1,050 personas, gracias al trabajo conjunto de voluntarias, arquitectas, empresas privadas y ciudadanos.

El Despacho de la Primera Dama reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan una vejez más digna y humana, reconociendo el valor y el aporte que los adultos mayores han dado a la sociedad.