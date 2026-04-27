Recolección de 500 libras de plástico revela la presión ambiental en la isla Escudo de Veraguas-Degó

La actividad fue realizada por guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), junto a unidades de la Policía Ambiental.

Comarca - Veraguas/En una playa remota, donde la presencia humana es limitada, la basura sigue llegando sin pausa. Eso fue lo que quedó en evidencia tras una jornada de limpieza en Playa Larga, dentro del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó, donde se recolectaron 500 libras de desechos plásticos.

La actividad fue realizada por guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), junto a unidades de la Policía Ambiental. Desde temprano, el equipo se distribuyó a lo largo de la costa para recoger residuos acumulados entre la arena y la vegetación, muchos de ellos arrastrados por las corrientes marinas.

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Lo encontrado no sorprende, pero sí preocupa. Botellas, fragmentos de plástico y otros desechos forman parte de un flujo constante que termina impactando incluso en zonas protegidas y de difícil acceso. No es un evento aislado: la acumulación de basura en estas costas se ha vuelto recurrente, impulsada por las mareas.

El volumen recolectado en una sola jornada deja ver la dimensión del problema. Más allá de la limpieza puntual, lo que queda es una señal clara de la presión que enfrenta este ecosistema, donde cualquier alteración puede afectar directamente a la fauna marina y costera.

Aunque estas intervenciones ayudan a recuperar, al menos parcialmente, las condiciones del entorno, el origen del problema está lejos de la isla. La escena se repite en distintos puntos del país y de la región: el plástico sigue viajando, y termina acumulándose incluso en los lugares que, en teoría, deberían mantenerse intactos.