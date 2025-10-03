Más de 700 familias reciben llaves de apartamentos en la séptima fase de Ciudad Esperanza

La entrega de esta fase incluyó las cinco últimas torres de un conjunto de nueve, con unidades de dos y tres recámaras.

Más de 700 personas recibieron este viernes las llaves de 179 apartamentos correspondientes a la séptima fase del proyecto habitacional Ciudad Esperanza, en Vacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La obra, valorada en B/.156.4 millones, forma parte de las 64 torres que integran el complejo, con un total de 2,130 apartamentos que beneficiarán a más de 10,600 panameños. La entrega de esta fase incluyó las cinco últimas torres de un conjunto de nueve, con unidades de dos y tres recámaras, algunas adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida.

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, en representación del mandatario José Raúl Mulino, destacó que el compromiso de la actual administración es concluir las obras iniciadas y no dejarlas inconclusas.

“Son muchas las obras abandonadas por otros gobiernos, y nuestra tarea es concluirlas. Cada vez que una obra queda a medio camino, el país pierde económicamente y se desvanecen las esperanzas de los panameños”, expresó.

Te puede interesar: Acodeco supervisa ofertas durante el Black Weekend en Las Tablas

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, explicó que los apartamentos, cuyo valor en el mercado alcanza hasta los 100 mil balboas, son adquiridos por los beneficiarios con precios subsidiados entre 15 mil y 19 mil balboas, gracias al apoyo del Gobierno Nacional.

Además de las viviendas, Ciudad Esperanza dispone de infraestructura institucional con edificios para una subestación de policía, oficinas del Miviot, el Inadeh, el Banco Hipotecario Nacional, Sinaproc, Idaan, Senacyt y locales comerciales.

También ofrece amenidades comunitarias, como seis canchas de fútbol, seis de baloncesto, cuatro parques vecinales, cuatro infantiles, dos tanques de agua de 200 mil galones cada uno y una planta de tratamiento.

Durante el acto, autoridades nacionales y locales acompañaron a las familias beneficiadas en la entrega simbólica de las llaves. Entre ellas, la señora Marisela James de Jaén, quien junto a seis de sus nueve hijos abrió la puerta de su nuevo hogar en la torre 52.

La viceministra Luque reiteró que la gestión del presidente Mulino busca dar respuestas concretas a las necesidades sociales.

“El gobierno de José Raúl Mulino no vino a llenar de frustraciones a nadie, vino a construir; no vino a hacer debates ni taquilla buscando 'likes' ni aplausos. Vino a hacer, vino a hablar con actos como el que realizamos esta mañana para cumplirle a los panameños, para cumplirle a ustedes”, puntualizó.