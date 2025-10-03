Acodeco supervisa ofertas durante el Black Weekend en Las Tablas

Las instituciones verifican que los comercios cumplan con los precios anunciados para evitar la publicidad engañosa.

Ciudad de Las Tablas, Los Santos/Arrancó el Black Weekend a nivel nacional; la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó inspecciones en los comercios de la provincia Los Santos, con el objetivo de asegurar que los consumidores puedan acceder a los productos a los precios anunciados.

Durante la supervisión en ciudad de Las Tablas, el director regional de Acodeco, Roberto Montenegro, detectó casos en los que los precios exhibidos en los estantes no coincidían con los precios aplicados en caja. Ante estas irregularidades, la institución procedió a levantar un expediente formal para documentar y dar seguimiento a cada caso.

“Es por esto que se abusa mucho del tema de la publicidad engañosa al momento de la compra, es decir, que la persona se confunde y piensa que la oferta sigue vigente”, afirmó Montenegro, enfatizando la importancia de proteger los derechos del consumidor.

Con información de Eduardo Vega.