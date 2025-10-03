Panama Black Weekend: Centros comerciales buscan impulsar el turismo y el consumo nacional

Los productos más demandados durante el Black Weekend incluyen electrodomésticos, electrónica, moda y artículos para el hogar.

Ciudad de Panamá/El Panamá Black Weekend 2025, uno de los eventos comerciales más importantes del año, arrancó este viernes con una apuesta clara: posicionar al país como destino de turismo de compras en la región.

Según Bonnie Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), el evento no solo impulsa las ventas minoristas, sino que se ha convertido en un verdadero motor económico que beneficia a hoteles, restaurantes, transporte y otros sectores.

Nota relacionada: Panamá Black Weekend 2025: Acodeco reforzará inspecciones para evitar fraudes y prácticas engañosas

“Hoy el Black Weekend es una marca nacional. Nació con un enfoque internacional, pero también responde a las necesidades del consumidor local”, explicó Sánchez en una entrevista con Noticias AM. La expectativa es movilizar más del 35% del tráfico habitual en los 16 centros comerciales miembros de Apacecom, además de atraer a más de 3.000 turistas extranjeros, un 25% por encima del promedio para estas fechas.

La estrategia incluye alianzas clave y campañas dirigidas a mercados como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. “Cada año cruzamos más fronteras. Queremos que Panamá esté en el mapa mundial del retail”, aseguró.

Los centros comerciales participantes —que van desde Chiriquí Mall y Plaza Terronal hasta Colón 2000— conforman una red nacional que abarca todo el territorio. En la capital, destacan Albrook Mall, Mega Mall, Westland Mall, Atrio Mall, Town Center Costa del Este, Centro Comercial Los Pueblos, Balboa Boutiques, Soho Mall y Los Andes Mall, entre otros. “Esto no es solo una actividad de la ciudad: es un esfuerzo colectivo desde Chiriquí hasta Colón”, subrayó Sánchez.

Los productos más demandados durante el Black Weekend incluyen electrodomésticos, electrónica, moda y artículos para el hogar, especialmente en los últimos tres meses del año, cuando las familias planifican gastos navideños y escolares.

El consumidor hoy es más analítico. Busca ofertas reales, y esta es una oportunidad para sacarle provecho al consumo sin sacrificar el bolsillo”. — Bonnie Sánchez - Presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales

Nota relacionada: Panamá Black Weekend: 16 centros comerciales y 20 mil marcas en descuentos

Según Apacecom, el Black Weekend genera un efecto multiplicador en la economía local: desde taxistas hasta dueños de food trucks y hoteles boutique reportan aumentos significativos en sus ingresos durante estos días.

“Estamos listos con ofertas amplias y seguras. Invitamos a todos los panameños y visitantes a acercarse a su centro comercial más cercano y disfrutar de esta gran fiesta del retail”, concluyó Sánchez.