Panamá Black Weekend 2025: Acodeco reforzará inspecciones para evitar fraudes y prácticas engañosas

👉🏻 Durante el Panamá Black Weeken 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que desplegará operativos de verificación, en donde se verificará que los comercios cumplan con la Ley 45 de 2007 en materia de publicidad y exhibición de precios. 👉🏻 Entre los puntos que se verificarán en los locales comerciales se encuentran que todo artículo debe mostrar su precio regular y el precio con descuento, o en su defecto, el precio regular acompañado del porcentaje de rebaja.

Ciudad de Panamá, Panamá/Del 3 al 5 de octubre se celebrará el Panamá Black Weekend 2025, una de las jornadas de descuentos más esperadas del año en el país. Ante este panorama, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que desplegará operativos de verificación previo y durante el evento, en donde se inspeccionará que los comercios cumplan con la Ley 45 de 2007 en materia de publicidad y exhibición de precios.

Durante estas fechas, miles de consumidores acudirán a los principales centros comerciales en busca de rebajas en productos y servicios. Motivo por el cual se busca evitar prácticas engañosas y asegurar la transparencia en las ofertas.

Entre los puntos que se verificarán en los locales comerciales se encuentran:

Todo artículo debe mostrar su precio regular y el precio con descuento , o en su defecto, el precio regular acompañado del porcentaje de rebaja .

y el , o en su defecto, el precio regular acompañado del . La publicidad debe indicar si la promoción aplica a todo el establecimiento o únicamente a determinados bienes o servicios.

o únicamente a determinados bienes o servicios. En los casos donde se use la frase “hasta agotar existencias” , se deberá especificar la cantidad de artículos disponibles .

, se deberá especificar la . Cada promoción deberá señalar con claridad su fecha de inicio y finalización.

🔗 Te podría interesar: Desfiles patrios 3 y 4 de noviembre: Alistan logística y seguridad para que sean 'fluidos' y 'seguros'

Consejos para los compradores

La entidad recomienda a los consumidores:

Comparar precios y calidad en distintos comercios antes de comprar.

en distintos comercios antes de comprar. Exigir y conservar la factura o comprobante de pago, así como el certificado de garantía.

o comprobante de pago, así como el certificado de garantía. Revisar los productos antes de cancelarlos.

antes de cancelarlos. Guardar copia de los anuncios o promociones, ya que sirven como respaldo en caso de reclamos.

Durante el Panamá Black Weekend 2024, Acodeco señaló que se inspeccionó 833 locales comerciales y encontró 39 anomalías. Entre las más comunes estuvieron la falta de información sobre la duración de la promoción, el uso de “hasta agotar existencias” sin precisar cantidades, promociones vencidas, vigencias extendidas por más de tres meses y la ausencia de restricciones claras en la publicidad.

Acodeco recordó que en Panamá el derecho al retracto o devolución voluntaria no está contemplado en la ley, por lo que es fundamental asegurarse antes de realizar la compra. Las denuncias por publicidad engañosa o incumplimiento de ofertas pueden realizarse a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible toda la semana las 24 horas.