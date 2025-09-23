Panamá Black Weekend: 16 centros comerciales y 20 mil marcas en descuentos

Más de 3,000 comercios y 16 centros comerciales del país participarán en la jornada de descuentos .

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá volverá a convertirse en el epicentro de las compras regionales con una nueva edición del Panama Black Weekend 2025, que se celebrará del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

Más de 3,000 comercios y 16 centros comerciales del país participarán en la jornada de descuentos que ya se ha consolidado como una de las más esperadas del año, con promociones de hasta el 70%.

La Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) estima que las transacciones durante esos tres días oscilarán entre 75 y 80 millones de dólares.

Este evento nació como una iniciativa de los centros comerciales para proyectar a Panamá como destino de turismo de compras internacional. Hoy, también es una de las fechas más esperadas para el público local”, destacó Bonny Sánchez, presidenta de Apacecom.

Por su parte, Nadkyi Duque, vicepresidenta del gremio, señaló que esperan un incremento de 10% en ventas respecto al año anterior, impulsado por la coincidencia con eventos internacionales, como un congreso de turismo y negocios que reunirá a delegaciones de 18 países.

En la conferencia, la Acodeco, representada por Ramón Abadi Balid, recordó a los consumidores que los comercios deben exhibir de forma clara el precio original, el precio actual y el precio con descuento, además de garantizar la validez de la garantía.

La Policía Nacional, en tanto, recomendó a los compradores evitar acudir con niños, prestar atención a la seguridad en estacionamientos y actuar con sentido común para prevenir incidentes.

Con la participación de 20,000 marcas y miles de productos en oferta, el Panama Black Weekend 2025 promete consolidarse como la experiencia de compras más grande del país y una cita que impulsa tanto el consumo local como el turismo internacional.

