Panama Black Weekend 2025: tres días de descuentos de hasta 70%

Panamá/La cuenta regresiva ya comenzó: del viernes 3 al domingo 5 de octubre, Panamá volverá a convertirse en el epicentro de las compras regionales con una nueva edición del Panama Black Weekend 2025.

Más de 3,000 comercios y 16 centros comerciales abrirán sus puertas con descuentos de hasta el 70%, en lo que ya se ha consolidado como una de las temporadas de rebajas más esperadas del año.

Un destino de compras único en la región

El atractivo no solo está en los precios. Panamá se ha posicionado como un hub regional de compras, gracias a su ubicación estratégica, la variedad de marcas internacionales y de lujo, y una ventaja imbatible: uno de los impuestos más bajos de la región (7%), según la Autoridad de Turismo. Esto se traduce en más ahorro para quienes visiten el país con la misión de aprovechar el fin de semana de descuentos.

Precisamente, ciudadanos de países vecinos vienen a disfrutar de estas ofertas.

Una tradición que crece cada año

Desde su primera edición, el Black Weekend ha crecido de forma exponencial, atrayendo tanto a compradores nacionales como internacionales, que viajan para aprovechar la amplia oferta comercial y de entretenimiento. Hoy en día, el evento es parte del calendario turístico y comercial de Panamá, proyectando al país como un destino competitivo en el sector retail.

Con 20,000 marcas representadas y miles de productos en oferta, el Panama Black Weekend 2025 promete ser una cita imperdible para quienes buscan renovar su guardarropa, adquirir tecnología o simplemente vivir la experiencia de compras más grande del país.