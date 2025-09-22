Cementerios de Arraiján saturados: Municipio establece plazo para pago de impuestos y advierte exhumaciones

👉🏻 La norma, la cual fue publicada en Gaceta Oficial este lunes 22 de septiembre, indica que el plazo es improrrogable y aplica para quienes mantengan una morosidad superior a un año. 👉🏻 Los contribuyentes deberán presentarse ante la Tesorería Municipal para saldar la deuda y formalizar el registro de los espacios ocupados.

Arraiján, Panamá Oeste/El Concejo Municipal de Arraiján aprobó el Acuerdo Municipal N.° 39 del 2 de septiembre de 2025, mediante el cual se establece un periodo especial de 120 días calendario para que los responsables de bóvedas y sepulturas en los cementerios municipales regularicen el pago de los tributos adeudados por arrendamiento de espacios.

La norma, la cual fue publicada en Gaceta Oficial este lunes 22 de septiembre, indica que el plazo es improrrogable y aplica para quienes mantengan una morosidad superior a un año.

Los contribuyentes deberán presentarse ante la Tesorería Municipal para saldar la deuda y formalizar el registro de los espacios ocupados.

Cementerios en estado de saturación

El acuerdo también declara en estado de saturación los seis cementerios municipales del distrito, ubicados en los corregimientos de Arraiján, Burunga, Vista Alegre, Juan Demóstenes Arosemena, Nuevo Emperador y Veracruz.

Ante esta situación, se autoriza la liberación de espacios mediante la exhumación de restos humanos, en los casos en que los responsables no regularicen su situación dentro del plazo establecido. Los restos serán trasladados a una fosa común, cumpliendo con las normativas sanitarias del Ministerio de Salud.

Notificación oficial

El documento establece que este acuerdo servirá como notificación oficial para los interesados. Para garantizar su difusión, es publicado en la Gaceta Oficial, en las redes sociales del Municipio de Arraiján y mediante la fijación de edictos en la sede principal de la Alcaldía y en las entradas de los cementerios municipales.

El Concejo designa al Departamento de Cementerio de la Alcaldía de Arraiján como responsable de coordinar y ejecutar las disposiciones del acuerdo, en conjunto con el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes.

El acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación, sustentado en la Constitución Política de la República de Panamá y en lo dispuesto por la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984.