Autos eléctricos cuentan con la misma garantía que los de combustión, indica Acodeco

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó este lunes 22 de septiembre a los consumidores que la garantía de los vehículos eléctricos es equivalente a la de los automóviles de combustión interna, de acuerdo con lo establecido en la Ley 45 de 2007.

La institución detalla que la garantía legal de un vehículo nuevo es de un año o treinta mil kilómetros, lo que ocurra primero. Esta cobertura aplica a defectos de fabricación que afecten el funcionamiento, la seguridad o el desempeño del automóvil.

Agregaron que el proveedor está obligado a especificar por escrito los términos de la garantía y, en caso de incumplimiento, debe reparar, reemplazar el bien o devolver el dinero al consumidor en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la reclamación.

En el caso de los vehículos de motor usados, señalaron que la garantía legal es de seis meses o quince mil kilómetros, según lo que ocurra primero. Cuando el vendedor ofrece un periodo mayor, este también debe constar por escrito.

Acodeco aclaró que solo puede atender quejas sobre ventas de automóviles usados comercializados por agentes económicos dedicados a esta actividad, y no en transacciones entre particulares.

La entidad también subraya que toda queja relacionada con la compra y comercialización de automóviles, sean eléctricos o de combustión, puede ser presentada formalmente ante sus oficinas, siempre que la operación involucre a un agente económico. Añadieron que, hasta la fecha, la Sección de Vehículos a Motor de Acodeco no registra reclamos vinculados a irregularidades en la compra de autos eléctricos.

Recomendaciones al comprar un automóvil eléctrico

Acodeco aconseja a los consumidores tomar en cuenta los siguientes aspectos al momento de adquirir un vehículo eléctrico:

Revisar cuidadosamente la documentación y ficha técnica. Verificar la capacidad y garantía de la batería (kWh y tiempo de cobertura). Evaluar la disponibilidad de estaciones de carga, tanto públicas como residenciales. Confirmar la velocidad de carga que soporta el vehículo (potencia y compatibilidad con cargadores rápidos). Analizar el costo total de propiedad (precio de compra, consumo eléctrico en casa y en estaciones públicas). Revisar garantías adicionales y servicio postventa: repuestos disponibles, talleres autorizados y respaldo de la marca. Considerar las opciones de financiamiento disponibles.

Incentivos a la movilidad eléctrica

La Ley N.º 295 de 2022 fomenta la movilidad eléctrica en el transporte terrestre y otorga beneficios fiscales, entre ellos:

Exención total del impuesto de importación para vehículos eléctricos 0 km hasta el año 2030 (con una tarifa del 5% a partir de 2031).

Exoneración del pago por trámite de placa durante cinco años.

Disposiciones para la instalación de infraestructura de carga y el uso de energías renovables.

En el marco del Día Mundial Sin Auto, que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, Acodeco resalta la importancia de fomentar la movilidad sostenible. Panamá, junto con Bután y Surinam, mantiene el reconocimiento de ser un país Carbono Negativo, lo que refuerza la relevancia de impulsar alternativas como los automóviles eléctricos en beneficio del ambiente y de los consumidores.