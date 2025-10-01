Interrupción del suministro de agua potable afecta varias comunidades en Arraiján

La falta de energía eléctrica en la toma de agua cruda paralizó el sistema de bombeo, lo que a su vez detuvo completamente la producción de agua potable.

Una fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensas lluvias ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en la planta potabilizadora de Laguna Alta, afectando directamente la producción y distribución de agua potable en diversas comunidades del distrito de Arraiján.

Según un comunicado emitido por Aguas de Panamá, S.A. (APSA), concesionaria de la planta, el incidente ocurrió alrededor de las 3:50 p.m. de este miércoles. La falta de energía eléctrica en la toma de agua cruda paralizó el sistema de bombeo, lo que a su vez detuvo completamente la producción de agua potable.

El personal técnico de APSA ya se encuentra trabajando en la reparación de los daños con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Durante este proceso, se verá afectado el suministro en comunidades como:

Río Congo

Nuevo Emperador

Santa Clara

Juan D. Arosemena

Chapala

Vista Alegre

Vacamonte

Cerro Silvestre

Burunga

La empresa aseguró que está en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para reiniciar cuanto antes la producción de agua y garantizar la pronta recuperación del suministro a las comunidades impactadas.