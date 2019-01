Ábrego considera exagerado el ingreso del SPI a la Asamblea

A la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, no le agradó el cerco de seguridad bajo el cual amaneció este miércoles 2 de enero, la sede del legislativo y así lo ha expresado, en medio de los actos protocolares de instalación de la Segunda Legislatura del Quinto Período de sesiones ordinarias.

Afirmó que le ha parecido “una exageración y una medida innecesaria” lo que han hecho con el tema de la seguridad en la AN.

Expresó que “ una cosa es que cuiden los predios porque tengan miedo de cualquier manifestación o de cualquier protesta, aunque protestar es un derecho de todos los ciudadanos en el país”.

Aclara que respeta las intenciones de custodiar afuera de las instalaciones, pero no le ha parecido correcto que personas armadas entraran a la sede del legislativo, sin coordinación con la presidencia ni la Junta Directiva de la Asamblea.

En cuanto se enteró de lo que ocurría, Ábrego se puso en contacto en el presidente Juan Carlos Varela para pedirle que sacara al personal armado del SPI, y así iniciar los actos.

Según lo que manifestó el mandatario, fue una decisión del Consejo de Seguridad, de la que él “ no tenía conocimiento”.

Jamás habríamos permitido que personas armadas entraran a la Asamblea Nacional”, dijo Ábrego.

Planilla 002

La actual presidenta del parlamento defendió la existencia de la planilla 002 y aseveró que fue coordinada entre el equipo de la AN y de la Contraloría General de la República.

Agregó que la Contraloría autorizó la compra de relojes de marcación en las oficinas circuitales y que además se han cumplido con todos los requerimientos de la entidad fiscalizadora y por eso le parece que se ha tomado una decisión “ arbitraria y deshumana”, al suspender los efectos del documento el 26 de diciembre.

Advirtió que se tomarán las medidas legales correspondientes, porque sí cumplieron con todos los requerimientos y lo que se ha hecho “ es una clara violación a los derechos humanos”.

No desaprovechó la atención que le dieron los medios para decir que en la AN no se le impidió a la Contraloría hacer la auditoría, sino que nunca hubo una carta, coordinación o comunicación en la que se notificara que se iba hacer esa gestión.

Sobre la ratificación de magistrados dijo que la AN tomará su decisión: “ratificar o no debe ser respetada esa decisión”.