Así nos cuenta la señora Ana. Ella es solo una de estas historias. Hace meses que no puede pagar el apartamento donde vive y es que lo que recibe de su jubilación es muy poco.

"El otro día me llamó el Banco Hipotecario que tenía que pagar lo que debía, pero yo no fui porque no tengo plata, 31.02 por quincena y 62.04 mensual", relató Ana Loreta Santos a TVN Noticias.

"Mi esposo murió, él era policía y no se pagó más. Debo bastante aquí. Debo luz, debo agua, debo todo. Lo poquito que yo gano no me defiende, no me ayuda en nada", añadió.

Espera por una operación porque está perdiendo la visión. Antes lavaba y planchaba para ganar algo, pero ya no puede.

"Me jubilé con poquito, ahora mismo nada más ganó 80 dólares. A veces mi hija me trae alguito pero eso no alcanza porque ella tiene sus hijos también. Cuando tengo que comprar medicinas, entonces en el Seguro no hay", contó Santos a este medio.

Así como Ana, miles de jubilados reciben solo unos 200 y 300 dólares mensuales.

"Comemos o compramos medicinas porque en el Seguro no hay medicinas", expresó un jubilado a TVN Noticias.

De hecho, la comisión de alto nivel está analizando el monto del aumento y la fuente de financiamiento.

"Ya hemos procedido junto con el MEF para efectuar las evaluaciones correspondientes para buscar la viabilidad financiera y adicional a eso, ya el presidente desde el día 1 había manifestado que no iba a aumentar un solo dólar en concepto de impuesto", expresó el viceministro de la Presidencia, Francisco Artola, a los medios.

En tanto, se presentó un presentó un anteproyecto para aumentar los beneficios a los jubilados.

Con descuentos de 50 y hasta de 75% en alimentos, transporte, atención medica y medicinas, entre otros. La propuesta es calificada como electorera.