Éxito de relación e inversiones con China dependerá de la transparencia, según economista

Para que la relación comercial con la República Popular China sea cien por ciento beneficiosa para Panamá y se pueda ver un retorno de inversión, la ciudadanía deberá exigir transparencia y que no haya corrupción en los manejos de los fondos.

“El comercio ha integrado a los países, pero también genera corrupción. Necesitamos que el sistema sea blindado de la corrupción. Eso nos exige no esperar que nos va a dar China, sino cómo vamos a trabajar con China", manifestó el economista y autor, Eddy Tapiero, en Noticias AM.

“Esto nos llama a ser más exigentes en ámbitos de transparencia, corrupción y la ley. Si eso no se da, la iniciativa no trabajaría porque se perderían los fondos, los requerimientos para potenciar a Panamá no se dieran”, agregó.

Para el economista, el mandatario “viene con un mensaje de paz” y reafirmando su compromiso con Panamá como aliado.

El especialista señaló además que la apertura al mercado chino, permitiría a Panamá potenciar el desarrollo logístico del país, ampliar su conectividad, generar fondos que le permitan hacer frente a sus deudas y problemas históricos e incentivar sectores que no han tenido inversión en los últimos años, como la manufactura y agricultura.

El istmo como facilitador de comercio, según Tapiero, debe aprovechar que China es el mayor comerciante del mundo, primer exportador y segundo importador a nivel global.

“China buscaría a Panamá no por su mercado, sino por sus productos alimenticios. Su territorio solo el 15% es cultivable, eso abriría una oportunidad a Panamá”, manifestó en Noticias AM.

Tapiero, autor de un libro sobre el proyecto chino de interconectividad “La Ruta de la Seda”, destacó que estos proyectos requieren de una visión de Estado a largo plazo. “No cinco años”, añadió.

El presidente de China, Xi Jinping, arribó en horas de la noche de ayer, domingo para una histórica primera visita, que incluye una reunión privada con su homólogo panameño Juan Carlos Varela, la firma de casi una veintena de acuerdos entre ambos países y una visita a las esclusas de Cocolí, en el Canal Ampliado de Panamá.