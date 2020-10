Controversia por resolución sobre pruebas obligatorias de COVID-19

Hay controversia por la resolución que obligaría a aceptar pruebas sorpresivas para la detección de Covid - 19, y que no permite negarse. Mientras algunos están a favor de la iniciativa, otros aseguran que raya en la violación de derechos humanos.

El anuncio del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, de una resolución que obligaría a practicarse pruebas de detección del coronavirus de forma aleatoria y en sitios públicos, cayó como una bomba sobre quienes consideran que el Ministerio de Salud abusa con esta intención.

Quienes se quejan, dicen que la norma pasa por encima de declaraciones sobre bioética y derechos humanos.

“Vemos que la política pública que está llevando el Ministerio de Salud es de infundir el miedo en la sociedad, algo que no es deseable en la recuperación de la economía de los ciudadanos, de los consumidores y las personas en general”, expresó la abogada Yakarta Ríos.

Por su parte, Roberto Troncoso, abogado especialista en Derechos Humanos, advirtió que “usted no puede decirle a una persona que está caminando que se tiene que hacer un hisopado… salvo que ellos tengan alguna certeza de que esa persona está sobrepasando los límites de temperatura, y demás”.

“ La persona puede negar su consentimiento en cualquier momento sin que eso lo haga sujeto de sanciones. De lo contrario, se está violentando ese principio de la autonomía de la persona. Esto no responde a una razón de salud pública, no tiene ningún fundamento y prueba es que yo reto al ministro o a cualquier persona del Minsa a que me indique en qué guía o protocolo se recomienda hacer este tipo de pruebas aleatorias, forzadas en la población”, dijo el abogado Jaime Raúl Molina.

El Ministro de Salud citó en la última conferencia de prensa sobre COVID-19, que en China se hacen este tipo de barridos y defiende la práctica porque según dice, en nuestro país el 30% de los contagiados son asintomáticos.

Israel Cedeño explicó este miércoles “lo que estamos buscando ahora es tener el sustento, pero la población debe entender, y le pedimos a la población que nos apoye porque lo hacemos por ellos”.

Así que quienes salgan a sitios como centros comerciales y playas, o pasen por puntos de control, podrían ser candidatos para un hisopado.

En un sondeo aplicado por TVN Noticias, en las calles hubo gente que opinó a favor y en contra.

Sobre el tema, algunos epidemiólogos, como Arturo Rebollón, consideran que las pruebas deben ser voluntarias, pero que independientemente de ello, insta a la población a que aproveche las pruebas gratuitas, porque comercialmente cuestan unos 50 dólares; y que además se podría tener la tranquilidad de saber que no se tiene el contagio.