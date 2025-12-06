Ordenan detención provisional para 3 personas tras homicidio y robo de adulto mayor en Bocas del Toro

Durante la audiencia, también se les imputaron cargos tras la exposición realizada ante las autoridades judiciales.

Changuinola, Bocas del Toro/Un Tribunal de Garantías en Bocas del Toro ordenó la detención provisional de tres hombres presuntamente vinculados con los delitos de robo y homicidio en perjuicio de un adulto mayor de 72 años.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el caso está relacionado con hechos ocurridos en Changuinola el pasado 9 de septiembre, cuando la víctima fue atacada y agredida con un arma blanca por varias personas.

Posterior al hecho, su cuerpo fue hallado enterrado en un área cercana al río Changuinola, en el sector de El Silencio, en avanzado estado de descomposición.

Te podría interesar: Decretan detención provisional para hombre imputado por robo agravado en Chiriquí

La entidad indicó que para lograr la identificación del cuerpo, fue necesaria una pericia realizada por especialistas de Odontología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

Durante la audiencia, también se les imputaron cargos tras la exposición realizada ante las autoridades judiciales. La Fiscalía Regional, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, recopiló junto con los estamentos de seguridad suficientes elementos de convicción que permitieron vincular formalmente a los imputados a la investigación.

Asimismo, se acreditaron las conductas penales señaladas, lo que dio paso a la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la imposición de la medida cautelar.