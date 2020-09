Cortizo sobre manejo de contratos de obras estatales: 'No hay margen para nada bajo la mesa'

"Aquí no hay margen para los mediocres. Vamos a estar supervisando como en todas las obras que las cosas se hagan bien. Aquí no hay margen para reemplazar material, si el contrato que ustedes firmaron especifica un material de una calidad, ese es el que nosotros queremos, no nada inferior, puede ser superior", manifestó Cortizo.

El mandatario remarcó que en su Gobierno no hay margen para el relajo, por lo que estarán pendientes de que se hagan las cosas bien.

"Aquí no hay margen para nada bajo la mesa, aquí todo es por arriba de la mesa y haciendo lo correcto para eso estamos en gobierno, y el que no entiende ya sabe... que el presidente de la República no anuncia golpe", puntualizó.

Este viernes el Gobierno Nacional desembolsó $177,694.15 en concepto de préstamos a 10 pequeños productores veragüenses para los rubros de arroz secado, bovino ceba tradicional, pesca artesanal, mejoras agropecuarias, porcino ceba, ñame y bovino leche, como parte del Programa Agro Solidario.

También se hizo entrega a 20 pequeños ganaderos de esa provincia, de 20 kilos de semilla de brizantha, a fin de que aprovechen la época de invierno para sembrarlo y garantizar suficiente para el verano.