Designados a magistrados de la CSJ podrían conocerse en marzo, según Alemán

Así informó el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, este miércoles 21 de febrero en Noticias AM.

El funcionario detalló que el presidente Juan Carlos Varela aún evalúa perfiles y tomaría una decisión luego de regresar al país de un viaje oficial a Dubái, que será la otra semana, para participar en un foro de inversiones en América Latina.

Una vez Varela retorne, se seleccionarán a los candidatos a magistrados principales de la Corte Suprema y se someterán a consideración de los miembros del Consejo de Gabinete.

Alemán no descartó que los posibles candidatos pasen a entrevistas o reuniones con la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, pero reiteró que el presidente "hará uso de su facultad constitucional".

"La demora no ha sido culpa nuestra. Nosotros, a su debido tiempo, sometimos a consideración de la Asamblea Nacional el nombre de dos magistradas. Por razones politiqueras se rechazaron esas designaciones y, por cierto, la Asamblea no entró a considerar a los suplentes designados", expresó el ministro de la Presidencia en Noticias AM. "Nosotros cumplimos con nuestro deber constitucional y la Asamblea tomó una decisión".

El ministro aseguró que se presentarán nombres de juristas ante el Legislativo, que reúnan plenamente los requisitos y vayan a la Corte Suprema a ejercer sus funciones de "manera imparcial".

Alemán también se refirió a la propuesta presentada por el diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, de revisar la conformación de la Comisión de Credenciales, que cuenta con cuatro diputados oficialistas.

"La propuesta es ilegal. La Comisión de Credenciales fue conformada en julio del año pasado y por un año debe seguir con esa misma integración. El 1 de julio hay una nueva elección", acotó Alemán. "En mi opinión, aún si tuviera los votos, sería una medida ilegal".

El ministro de la Presidencia además desmintió las declaraciones del abogado Sidney Sittón, quien señaló que el mandatario viajó a Washington e influyó en la decisión de suspensión de los efectos de la orden de fianza concedida a su defendido, Ricardo Martinelli, quien enfrenta un proceso de extradición en EEUU.

Alemán explicó que el jefe de Estado se encontraba en la ciudad de Chicago en un viaje familiar. "El presidente Varela no tiene manera de influir en la justicia norteamericana. Eso es un perfecto disparate", manifestó Alemán en Noticias AM.

Reformas constitucionales y críticas a proyectos

El presidente Juan Carlos Varela prometió en periodo electoral convocar una Asamblea Constituyente Paralela para hacer cambios a la Carta Magna del país. Luego de un año en el poder, el mandatario comentó que no era el momento indicado para la Constituyente.

El ministro de la Presidencia apuntó esta mañana en Noticias AM que no se ha descartado la realización de reformas constitucionales con los otros dos mecanismos disponibles, ya sea que se apruebe en dos periodos de la Asamblea Nacional y sea votado en referéndum, o que se apruebe y ratifique en dos Asambleas distintas.

"El tema de la Constituyente veo difícil hacerlo porque pareciera que ya no hay tiempo. Hay otros dos mecanismos de reforma y eso es un tema que se evalúa. El viceministro Salvador Sánchez ha hecho estudios al respecto y ciertas recomendaciones al presidente", manifestó Alemán.

Sobre los cuestionamientos a proyectos que adelanta el Gobierno Nacional, el alto funcionario insinuó que la oposición ha "orquestado una campaña para criticar todos los programas" de la gestión de Varela.

En el caso de la Renovación Urbana de Colón, el ministro de la Presidencia reiteró que "no ha habido en la historia republicana un gobierno que ha hecho más por Colón que este".