El diputado independiente Juan Diego Vásquez reaccionó a la queja del diputado del PRD, Benicio Robinson que ocurrió durante un traslado de partida para el Ministerio de Obras Públicas, en la Comisión de Presupuesto.

Robinson, quien preside la Comisión de Presupuesto, se quejó de que sufre un pase de factura por parte de miembros del Gabinete y que hay proyectos no ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas.

En este caso, Robinson cuestionó al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

“Que hable que el ministro del MEF está cogobernando. El ministro de MEF tiene una responsabilidad constitucional y legal que es cuidar las finanzas y no soy fanáticos del ministro Alexander, pero que un diputado quiera coaccionar o quiera amedrentar a un ministro como se vio en la Comisión (de Presupuesto), porque no la hace los proyectos en su comunidad, si hace algo o hay pruebas de corrupción que los denuncie (…) pero si es porque no hace mi obra, porque no le da el contrato a mis empresas eso es lo que no dice (Robinson) en la Comisión de Presupuesto”, expresó el diputado Vásquez.

El diputado Vásquez añadió que “porque él no dice cuántos traslados le ha aprobado Bagatrac (…) él no habla que, a una empresa confesa por corrupción, los traslados se aprueban como no tienen idea”.