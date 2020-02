Estudiantes que llegaron de China están en Pacora; residentes exigen que los saquen del área

Cerca al colegio se encuentra la barriada Los Álamos, cuyos residentes han mostrado su oposición a que los estudiantes se mantengan en el plantel, por considerarlos un peligro para su salud.

Los residentes de la barriada temen que los estudiantes estén contagiados con el Coronavirus, por lo que exigen que sean retirados del lugar.

Al lugar se presentó la Policía Nacional, para mantener el orden. Sin embargo, los manifestantes han expresado que no despejarán el área hasta que se lleven a los estudiantes de la zona.

Los estudiantes habían concluido sus estudios en China, pero estaban a la espera del acto de graduación. No obstante, por medidas de seguridad fueron sacados del país asiático.

En Panamá no se ha reportado ningún caso del nuevo Coronavirus.El MINSA es la única fuente oficial autorizada para divulgar información sobre el Coronavirus, por lo que todo contenido que circule en redes sociales y otros medios no oficiales, no debe ser considerado como cierto. pic.twitter.com/W8fI5crSpZ