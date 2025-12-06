Autoridades refuerzan seguridad en Veraguas ante aumento de actividad comercial durante fiestas de fin de año

La primera prueba para los compradores llega con el Día de las Madres, considerado uno de los días de mayor movimiento económico. A ello se suman las festividades navideñas y de Año Nuevo, lo que obliga a reforzar las medidas de protección tanto a nivel policial como individual.

Santiago, Veraguas/Con el inicio del mes de diciembre y el incremento habitual en la actividad económica, las autoridades han intensificado la vigilancia en áreas comerciales, residenciales, bancarias y zonas de mercado en la provincia de Veraguas.

El objetivo es prevenir delitos en una temporada donde el flujo de dinero aumenta y los delincuentes se mantienen al acecho. La primera prueba para los compradores llega con el Día de las Madres, considerado uno de los días de mayor movimiento económico.

A ello se suman las festividades navideñas y de Año Nuevo, por lo que se deben reforzar las medidas de protección tanto a nivel policial como individual.

Personal de la Policía Nacional indicó que, para este mes de diciembre, han reforzado "todo el distrito de Santiago, al igual que los otros distritos, para garantizar la seguridad de las personas, toda vez que se incrementa la actividad comercial y el flujo de dinero en la provincia”. Las autoridades hicieron también un llamado a la ciudadanía a mantener conductas preventivas y evitar situaciones de riesgo.

Recomiendan estacionar vehículos en áreas visibles y seguras, no dejar pertenencias dentro del automóvil y evitar zonas oscuras o de difícil acceso. Asimismo, sugieren asegurar puertas y ventanas al salir de casa y notificar a un vecino o familiar en caso de ausencia prolongada.

