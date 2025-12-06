Más de 17 mil productos vencidos fueron decomisados en comercios de Changuinola en lo que va del año

Durante los operativos, también se atendieron denuncias por incumplimiento de la Ley 134, que protege los derechos de las personas con discapacidad, y la Ley 6, que ampara a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Changuinola, Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó sobre los resultados de los operativos realizados en lo que va del año en la provincia de Bocas del Toro, donde se decomisaron 17,345 productos vencidos y deteriorados en distintos comercios del distrito de Changuinola.

De acuerdo con la entidad, ya se inició un proceso administrativo para determinar responsabilidades por la comercialización de artículos en condiciones inadecuadas para el consumo. Durante los operativos, también se atendieron denuncias por incumplimiento de la Ley 134, que protege los derechos de las personas con discapacidad, y la Ley 6, que ampara a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Te podría interesar: Declaran ilegal allanamiento a extranjeros ucranianos en Boquete: deberán devolverles sus armas

Personal de la entidad también lamentó que estos incumplimientos persistan a pesar de la labor de educación y orientación previamente dirigida a los establecimientos comerciales.

Asimismo, se reiteró a la población la importancia de revisar fechas de vencimiento y condiciones de los productos antes de comprarlos, especialmente en la temporada de fin de año, cuando aumenta el movimiento comercial y la demanda en los establecimientos.

Con información de Nixon Miranda