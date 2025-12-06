Nataly Delgado | Conoce más de nuestra campeona interina peso supermosca de la AMB

Panamá/La boxeadora panameña Nataly Delgado defenderá esta noche su título en la cartelera Boxing Challenge Championship Night, evento que se desarrollará en el Salón Villa Magda del Hotel Gran David, en Santiago de Veraguas.

La cita marcará un nuevo capítulo en la trayectoria de la pugilista de 31 años, quien se enfrentará a la mexicana Arlenn “La Torita” Sánchez en un combate pactado en la división supermosca.

Ambas peleadoras superaron sin inconvenientes el pesaje oficial realizado el pasado viernes, deteniendo la báscula en 114 libras 3/4, lo que confirmó la habilitación reglamentaria para disputar el título en juego.

Nataly Estefany Delgado Hernández, nacida en Santiago de Veraguas, llega a esta defensa con más de una década de experiencia en el boxeo profesional. Debutó el 2 de agosto de 2014 y desde entonces ha acumulado 27 combates, sumando 167 asaltos.

Su registro incluye 18 victorias, 7 derrotas y 2 empates, con 5 triunfos por KO, lo que representa un 27.78% de efectividad en este rubro. Un dato relevante en su carrera es que mantiene 0 KOs en contra, reflejo de solidez defensiva y resistencia en el cuadrilátero.

En cuanto a su lugar en las clasificaciones, la púgil panameña figura como la #26 entre 224 boxeadoras de su categoría a nivel internacional, y ocupa la #1 en un ranking más específico de su división.

Por su parte, Arlenn Sánchez llega como una oponente exigente para esta velada en Santiago, donde se espera un combate de ritmo intenso y alta competitividad, acorde a la importancia del título en disputa.

El evento Boxing Challenge Championship Night reunirá a fanáticos y especialistas en una jornada que destaca por la presencia de talento regional y por una defensa titular que representa un punto clave en la carrera de Nataly Delgado, una de las figuras panameñas más constantes en el boxeo profesional femenino.

Con información de BoxRec.