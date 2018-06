Expresidente Balladares siente ‘vergüenza’ por Martinelli

Para el exmandatario, “Ricardo Martinelli es el mitómano más grande que ha tenido la República”, término definido por algunos expertos como un trastorno psicológico que consiste en mentir de manera compulsiva y patológica.

A juicio de Balladares el proceso judicial seguido al expresidente Martinelli ha sido el adecuado, pero su actuar ha dado qué pensar.

“Hubiésemos querido más seriedad y no una burla al sistema de justicia. A mí me da muchísima vergüenza lo que está pasando con el señor Martinelli, hubiera querido que tuviera más valor, hubiese enfrentado esto con seriedad y no con el espectáculo que hemos tenido”, aseveró.

Balladares considera que Martinelli enfrenta una situación muy sería, por lo que debe ser condenado, estaría inhabilitado para las próximas elecciones, y quién sabe por cuánto tiempo más.

Críticas al Gobierno

El expresidente panameño, cuestionó la falta de soluciones para los problemas demandantes que tiene la población, llevando a que las personas salgan de sus hogares a protestar por el agua, las escuelas, entre otras situaciones que no tienen respuesta.

Balladares considera que los representantes se han convertido en un operador político del diputado.

“Siento lástima, porque el equipo que acompaña al presidente Varela es muy malo y hay una incapacidad. (…) No tengo dudas de la capacidad del presidente Varela, pero en su entorno son incapaces”, enfatizó.

El exmandatario siente una profunda necesidad de que se logren “cambios institucionales”.

“Hay un dicho muy sabio, el que paga para llegar, paga para robar y no solo debemos echarle la culpa al diputado, sino a la institucionalidad”.

Alianzas políticas y aspiraciones

Al ser cuestionado sobre la alianza entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) por el control de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), Balladares manifestó que “en la Asamblea de Diputados de cualquier parte del mundo se dan alianzas con el propósito de controlar o tener acceso a diferentes cosas”.

Balladares, no ve que futuras alianzas sean un problema, siempre y cuando sean por un beneficio “institucional” como parte del panorama rumbo a los comicios de 2019.

En cuanto a la cuestionada partida 080, Balladares considera que “es irrecuperable”.

“Esa partida nunca debió haber existido, el contralor se dio cuenta 4 años después del problema (…). Su rol del contralor deja mucho que desear, debió hacer sus controles desde el día uno y no en el cuarto año, donde es un mensaje del Ejecutivo para presionar a los diputados”, aunque considera que es mejor “tarde que nunca”.

Al ser consultado sobre los problemas a lo interno del colectivo político, Balladares señaló que “lo que le ha pasado al PRD, le ha pasado al resto de los partidos políticos que están manejado por diputados, no porque sean los grandes líderes, sino por las partidas famosas”.

Finalmente, Balladares manifestó que hará todo lo necesario para estar habilitado para que el partido decida si debe ser la figura que represente los mejores intereses del partido y el país, por lo que a finales de julio tomará una decisión si corre o no en las primarias de su partido.