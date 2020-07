Expresidente Martinelli acude a indagatoria por caso 'New Business'

A su llegada, manifestó que fue a “enfrentar otra persecución más” y que había regresado al país amparado por un principio de especialidad con el que no puede ser juzgado por otro caso distinto al de los pinchazos telefónicos.

“ Me están metiendo otro caso chimbo, yo soy el empresario más grande de este país, el que paga más impuesto y el que más empleos genera, si a mí me hacen esto, donde me violan la ley, la constitución y los derechos, que no le harán al resto de los inversionistas”, expresó.

Dijo que teme a que la justicia no se aplique y que están reacusando a Tania Sterling, quien según el propio Martinelli, le tiene un “ odio marcado a su persona”.

Le deseó suerte a Juan Carlos Varela, al tiempo que indicó que "le apliquen la justicia como se la aplican a él".

El expresidente durante el periodo 2009-2014, fue llamado a declarar dentro de las investigaciones que se realizan del caso “ New Business”, vinculado a la compra de Editora Panamá América.

La compra de ese medio de comunicación se habría hecho con fondos públicos.

Es preciso indicar que las inmediaciones del edificio Avesa estaban resguardadas por unidades de la Policía Nacional.