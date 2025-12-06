Incrementan pasajeros rumbo a Chiriquí, Changuinola y Bocas del Toro por fin de semana largo

El lunes 8 de diciembre se celebra el Día de las Madres, por lo que muchos panameños viajan a provincias para celebrar con la familia.

El flujo de viajeros aumentó significativamente en las últimas horas, luego de que cientos de personas decidieran iniciar desde muy temprano sus desplazamientos desde la ciudad de Panamá, las provincias centrales y Chiriquí para aprovechar el largo fin de semana.

En la Terminal de Transporte de Chiriquí, la mayoría de los pasajeros se dirigía hacia las rutas del oriente chiricano, así como a Changuinola y Bocas del Toro, destinos donde se ha registrado el mayor movimiento de viajeros durante esta jornada.

Muchos pasajeros aseguraron que aprovecharán estos días libres para visitar a sus madres, hermanas y familiares, a quienes no ven desde hace meses debido a compromisos laborales o distancia.

Varios de ellos explicaron que optaron por salir muy temprano en la mañana para evitar los congestionamientos vehiculares, especialmente en los corredores hacia Panamá Oeste y en los accesos a la provincia de Veraguas, zonas donde tradicionalmente se forman largos tranques durante feriados y fines de semana extendidos.

Los viajeros también destacaron la fuerte presencia de unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, quienes se mantenían en distintos puntos de la vía para vigilar la velocidad, prevenir maniobras peligrosas y reducir el riesgo de accidentes durante este periodo de alta movilización.