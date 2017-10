“Me parece que, económicamente hablando, la compra es más eficiente que el alquiler”, manifestó Humbert. “El presupuesto les permite la compra”, acotó.

Aunque el contralor señaló que le comunicó a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, que sentía que “comprar cinco carros era demasiado”, destacó que el Presupuesto es Ley del Estado, por lo que la Contraloría tiene la obligación de permitir que se cumpla.

Añadió que, tras conversar con Ábrego, espera que se reduzca la compra de 5 vehículos a solo 3.

Los diputados cuentan con una exoneración fiscal, que los favorece a la hora de realizar compras. Pero Humbert también encontró una justificación a este cuestionamiento.

“El beneficio fiscal que se le da a un diputado no puede hacerse realidad si la persona no está utilizando un carro del Estado”, argumentó. Apuntó que no está de acuerdo con la exoneración a personas que utilicen autos del Estado.