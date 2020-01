Informe de masacre en La Joyita: Gobierno solo lleva adelante procesos administrativos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que no se encontraron pruebas para presentar cargos contra policías investigados, aunque hay procesos administrativos contra dos subcomisionados.

Romero también adelantó que mantendrán refuerzos de la Policía Nacional en los centros penitenciarios. Las autoridades manifestaron que en total solo hay 700 custodios del Sistema Penitenciario custodiando las cárceles, por lo que utilizan el apoyo policíaco.

"Encontramos un sistema penitenciario degenerado, permisivo, con deficiencias y falta de programas de resocializacion", señaló Romero.

El informe fue elaborado en conjunto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Rolando Mirones, reiteró que por las 13 muertes y 14 heridos resultantes del enfrentamiento ocurrido en La Joyita, los ministerio solo adelantan procesos administrativos. Declaró que le toca al Ministerio Público llevar adelante los casos penales.

Mirones también enumeró múltiples deficiencias encontradas dentro del complejo penitenciario. En algunos sitios no hay muros perimetrales, las cercas están deterioradas, las torres de vigilancia no se utilizan porque están en tan mal estado que supondrían un peligro para los policías, no existe sistema de videovigilancia, tampoco hay escáneres para revisar lo que entra o sale del penal, por lo que todas las revisiones se hacen a mano.

El ministro reconoció que el centro penitenciario no tiene las facilidades requeridas para su función, ya que ni siquiera fue construido para ese fin, sino como cuarteles militares.

En los pabellones, detalló que había estructuras cuya construcción debió tomar meses, y hasta años, en las que se escondían armas, como las AK-47 utilizadas durante la masacre.