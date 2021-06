Administración de la CSS y el sector independiente, primeras mesas en instalarse para el diálogo de la CSS

Desde este miércoles 2 de junio, las mesas plenarias del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (DNC) empezaron a trabajar en el desarrollo y análisis de las propuestas que se impulsan en las cuatro Comisiones Temáticas, siendo las que tienen que ver con los temas de la Administración de la CSS y la relacionada al sector de los independientes, conformado por formales e informales, las dos primeras en iniciar.

Sin embargo, en esta primera reunión no se logró el quórum indicado por la metodología para deliberar que es de 81%, por lo que no se puede tomar decisiones, pero sí se pudo continuar con el orden del día. Pero esto no fue mayor problema debido a que las pretensiones para este primer día no es tomar decisiones, sino introducir a los participantes en la metodología del diálogo.

Las Comisiones Temáticas tienen hasta el 3 de agosto para presentar un proyecto final, que luego será llevado a la Mesa Plenaria donde serán discutidos por un periodo de dos meses para su aprobación y ratificación y luego levantar el informe que será presentado al Órgano Ejecutivo, esto según lo planteado por la metodología del diálogo.

Cada comisión tendrá dos días a la semana para reunirse. Así las cosas, este jueves 3 de junio, les tocará el turno a las comisiones de Prestaciones Económicas (Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales), y la de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Joaquín Villar García, facilitador del diálogo, mencionó que para el día viernes 4 de junio, no trabajarán las mesas, sin embargo, se desarrollará una plenaria para tratar los temas que quedaron pendientes en la Mesa, cuando culminó el proceso de la exposición de la CSS, una de las entidades gubernamentales que expuso su situación ante el plenario para el DNC.