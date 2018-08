Magistrado De León reacciona tras polémicas declaraciones de procuradora Porcell

El despertar del Magistrado de la CSJ, fue expuesto en un comunicado de cuatro puntos, donde no niega la reunión informal con Porcell y vuelve a rechazar que este siendo objeto de presiones respecto a sus decisiones judiciales.

“Lamento profundamente las declaraciones vertidas, de manera pública, por la Señora Procuradora General de la Nación, que da a conocer una pequeña parte de una reunión privada, y desde su muy particular punto de vista, que sostuvimos en su despacho, el día lunes 30 de julio del 2018, dentro del contexto de la amistad profesional que mantenemos”, destacó De León en la comunicación oficial.

Para De León tras los señalamientos de Porcell se deja un espacio para intereses ajenos a la administración de justicia puedan tergiversan lo expuesto por su persona, y encontrar vías para desacreditar las decisiones que debemos emitir los jueces y juezas de nuestro país.

“Los magistrados y jueces del Órgano Judicial no aceptamos presiones de ningún tipo. La existencia de diferencias de criterios jurídicos, son parte de la dinámica judicial, incluso, es una de las razones por las que muchas decisiones se toman de forma colegiada”, aseveró el jefe de la máxima corporación de justicia del país.

Más temprano la procuradora Porcell, dio a conocer los detalles de una conversación informal que sostuvo con el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León en relación con el caso Martinelli.

“El tema está enredado, está enredado, yo le interrumpo y le digo de qué me hablas. Me responde del caso RM se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar. Yo le digo, cómo es eso posible; si la Corte Suprema ha emitido varias decisiones (….) Tú sabes esos y dice unas palabras sucias, esos me grabaron, me grabaron”, señaló Porcell a través de un video comunicado publicado por la institución en las redes sociales.