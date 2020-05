'La epidemia no está controlada', médicos del Hospital Santo Tomás cuestionan fin de la cuarentena

"En el albor de la apertura del segundo bloque y la suspensión de la cuarentena, no nos explicamos la razón científica de este proceder. Se nos dijo que con la disminución de los casos nuevos y con una tasa de transmisibilídad baja era confiable proceder con la apertura, pero estas dos condiciones no se han presentado y aún así se sigue con un plan gubernamental que a todas luces no sigue un hilo científico y pudiera tener consecuencias muy serias en lo que respecta al colapso del sistema de salud", cuestionaron los médicos.

Los especialistas señalan que una de las razones por las que no se logró controlar totalmente la enfermedad fue la incapacidad de mantener una cuarentena estricta, y la incapacidad del Estado en proveer el sustento económico que necesitaban sus ciudadanos.

"Por otro lado la búsqueda activa de positivos asintomáticos nunca fue masiva, sea por que no se contaba con el recurso humano o no habían suficientes pruebas de laboratorio. Además dadas las condiciones de hacinamiento de muchos hogares panameños en los que vivían pacÍentes positivos, se debió de utilizar con mayor frecuencia en estos casos la figura del aislamiento en hoteles", añaden los médicos.

Piden que la puesta en funcionamiento del Hospital Modular, que recuerdan fue prometido hace más de 80 días y aún no puede ser utilizado.

"Que el gobierno y las fuerzas económicas hayan decidido suspender la cuarentena no significa que la epidemia esté controlada, muy por el contrario ahora depende en gran medida de lo que cada uno como ciudadano y todos juntos como sociedad podamos hacer para evitar sucumbir a la segunda ola", concluyeron.