MP abre investigación por documentos de Financial Pacific encontrados en la vía pública

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación, luego que un ciudadano encontrara en la vía pública varios documentos relacionados con el caso Financial Pacific, tal como se informó en un comunicado este miércoles 17 de enero.

Según el MP, el pasado 15 de enero, entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m. una persona que viajaba en su vehículo desde Panamá Oeste a la ciudad capital, se percató de que un motorizado, cerca del área de Loma Cova, en el distrito de Arraiján rosó con un auto y no se dio cuenta de la caída de los documentos que llevaba en el maletín trasero de la moto.

Posteriormente, el conductor del vehículo, al ver que otros autos pasaban sobre el paquete decidió recogerlo, lo llevó hasta su lugar de trabajo, lo revisó y se percató que eran documentos oficiales del Estado.

Dichos documentos fueron entregados el martes a la Procuraduría General de la Nación, donde se determinó que se trata de varios cuadernillos del Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Circuito Judicial de Panamá, relacionados al caso Financial Pacific.

En tanto, se investiga el delito contra la Administración Pública con el objetivo de determinar por qué los cuadernillos del expediente de este importante caso estaban fuera del tribunal.

Inspecciones

Agrega el MP que, poco después de las 5:00 p.m. del día de ayer, funcionarios de esta entidad inspeccionaron el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal, debido a la investigación abierta tras reportarse este hecho.

Dicha diligencia terminó a las 7:00 p.m.

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell comunicó la situación al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado.

Según el MP, esta investigación se realiza en base al Código Procesal Penal (SPA), respetando las garantías fundamentales, estado de inocencia, derecho a la defensa, reserva, entre otros.

Se conoció que el magistrado Ayú Prado citó para este miércoles 17 de enero, a las 8:00 a.m. a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, como superiores jerárquicos del Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal, para informarles lo expresado por la procuradora Porcell.