Resultados preliminares de un estudio sobre características epidemiológicas, aplicado en una primera fase en personas de 15 años y más en las regiones de salud de San Miguelito, Área Metropolitana y Panamá Oeste, ya está mostrando un incremento de casos sospechosos de cáncer bucal.

Se trata de lesiones malignas en la cavidad oral que pueden ser consecuencias del tabaquismo, el alcohol y la transmisión del virus del papiloma humano.

“El 90% de estas lesiones vienen siendo carcinomas y células escamosas, es un cáncer bastante agresivo. Estas lesiones si no son tratadas a tiempo pueden llegar a malignizarse. Es un cáncer que no duele, por lo que la gente no va al médico”, advirtió Jennebith Martínez, odontóloga de la CSS.

Los odontólogos recomiendan examinarse los labios, la lengua, el revestimiento de las mejillas, el cielo de la boca, las encías y el paladar. Si ve algo extraño debe ir al médico.

“Saquemos nuestra lengua y girémosla de un lado a otro, buscando manchas blancas, rojas, bultos que no sean normales, incluso llagas que no cicatricen. También palpar, la superficie debe ser lisa, sin ningún tipo de dolor”, recomendó Martínez.

“La población deja la odontología en un segundo plano, no le prestan atención hasta que ya tienen el problema en sí. Estamos tratando de hacer mucho la prevención”, señaló el odontólogo, Luis Carlos Cedeño.

Otro estudio epidemiológico de salud bucal reveló que el 90% de la población panameña tiene alguna deficiencia dental. El 50% de los pacientes de cáncer bucal sólo sobreviven de 2 a 5 años.