Papa pide crear oportunidades para jóvenes privados de libertad y eliminar etiquetas

" Esta actitud contamina todo porque levanta un muro invisible que hace creer que marginando, separando o aislando se resolverán mágicamente todos los problemas", expresó el pontífice a los jóvenes privados de libertad.

Fustigó la mirada estéril y la murmuración de aquellos que coartan y cierran la oportunidad del cambio, al tiempo que exaltó aquella que invita a la transformación y conversión de los que por algún motivo han tenido un tropiezo.

Objetó a aquellos que separan entre " buenos y malos".

" Con la vida de la gente parece más fácil poner rótulos y etiquetas que congelan y estimagtizan no solo el pasado, sino también el presente y futuro de las personas", manifestó Francisco. " La cultura del adjetivo que descalifica a las personas. Se sienten tan puros que no tienen sabor a nada y no tienen la mano para ayudar a otros".

En su homilía, el santo padre exhortó que la alianza entre gobierno, sociedad y familias, deben pelear "para encontrar y buscar los caminos de inserción y transformación".

" Una sociedad es fecunda cuando logra generar dinámicas capaces de incluir e integrar, de hacerse cargo y luchar para generar oportunidades y alternativas que den nuevas posibilidades a sus hijos, cuando se ocupa en crear futuro con comunidad, educación y trabajo", apuntó Francisco.

El pontífice no ha dejado a un lado su interés de que los jóvenes sepan que están invitados a mirar a un horizonte que les permita hacer una vida nueva.

" Todos tenemos un nuevo horizonte. Abrí la ventana de tu corazón y lo vas a encontrar", dijo.

El centro de cumplimiento

Ubicado en el área de Pacora, una comunidad de Panamá Este, el centro de cumplimiento de menores realiza la labor de resocialización, mediante educación y atención en temas de tipo familiar.

Hasta allí ha querido llegar el papa Francisco para llevar su mensaje de esperanza.

Es la primera vez en una Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que el pontífice realiza esta homilía para reconciliar a los jóvenes en este tipo de centro.

Desde hace meses lo esperaban con ansias. Muchos se prepararon para contarle su experiencia y sus errores, incluso crearon un pequeño coro para cantarle. Hoy el sucesor de Pedro estuvo allí, los escuchó y les dio un mensaje que ha llamado al arrepentimiento y la necesidad de buscar un camino mejor.