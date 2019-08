Pérez Balladares le responde a Martinelli

“Buscando entre mis cosas encontré esta carta de un amigo, que me dicen ahora, es uno de los más interesados en que a mí todo me salga mal. Que tristeza”, expresó Martinelli en la publicación.

La carta publicada muestra que fue elaborada en época que Martinelli era presidente de la República.

Casi dos horas después; llegó la respuesta de Pérez Balladares:

“A solicitud de allegados a ti escribí esa carta tratando de que cesaras la persecución que sin ninguna base iniciaste contra mí, motivada por tu resentimiento de fracaso en la CSS. No hiciste caso, y ahora a mí no me importa ni interesa tu futuro. Todos esperamos que se haga justicia”.

Martinelli ocupó el cargo de director en la Caja de Seguro Social (CSS) durante la administración de Pérez Balladares, quien fue mandatario por el periodo 1994-1999.

En enero de 1996 los gremios médicos liderados por la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la CSS (Amoacss), declararon una huelga solicitando reivindicaciones laborales y salariales de los gremios médicos, que duró 8 días.

En julio de ese mismo año, Martinelli renuncia a la CSS.