Presentan ley para sancionar con '5 a 8 años de cárcel' a quienes violen la cuarentena, surgen reacciones

Este lunes 20 de abril, la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo acudió ante la Asamblea Nacional para presentar este proyecto que “ tipificará como delito dentro del Código Penal de la República de Panamá, la desobediencia de medidas de aislamientos, toque de queda o cuarentena obligatoria”.

“ El proyecto adiciona al Título IX, Delitos contra la Seguridad Colectiva, en el Capítulo IV, Delitos contra la Salud Pública, el Artículo 311 A creando un nuevo tipo penal, para sancionar a las personas que desatiendan las medidas de aislamiento, toque de queda y cuarentena, que las autoridades competentes de salud promulguen”, se lee en un comunicado del Ministerio de Gobierno.

Durante la exposición de motivos, Tewaney Mencomo, manifestó " que con el objetivo de disuadir a la población en la desobediencia de las mismas se presenta este proyecto, también tomando en cuenta el evidente desgaste que sufren las entidades de seguridad encargadas de ejecutar estas medidas".

De acuerdo a la diputada del partido Cambio Democrático (CD), Ana Giselle Rosas, tiene entendido que esta medida busca castigar con entre 5 a 8 años de cárcel a aquellas personas que no cumplan con las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 507.

Esta acción se toma por motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la propagación del COVID-19 en el país.

Actualmente en la legislación panameña, violar el toque de queda es considerado una falta administrativa que es sancionada con 50 dólares de multa por un Juez de Paz.

“La solución no es meter gente presa”

La diputada Rosas aseguró que hay que tener cuidado con estas medidas y antes evaluar por qué las personas están violando la cuarentena. “ Aquí la solución no es meter gente presa”, destacó.

“ Pienso que primero tenemos que evaluar de manera responsable, porque la gente no está atendiendo la cuarentena. Ya tenemos un mes desde que se ha tomado esta medida, sin embargo. se le ha dicho a la ciudadanía quédate en casa, pero el Gobierno no le ha dado a la gente la tranquilidad para que se queden en casa. No se han sancionado por ejemplo las leyes que establecen moratoria”, dijo la diputada de oposición.

Luego de presentado este proyecto, deberá pasar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea, donde se le debe dar primer debate, antes de volver al Pleno.

El Órgano Legislativo está contra el tiempo, ya que el periodo ordinario de sesiones vence el 30 de abril y a juicio de la diputada Rosas “ este es un tema que merece una amplia discusión”.