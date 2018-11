Varela pide a santeños alzar la voz y 'no tolerar' actos deshonestos

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo un llamado este sábado 10 de noviembre al pueblo de Los Santos, a alzar la voz ante situaciones que le afecten y vean que no los llevan por el camino correcto.

Así expresó el mandatario panameño durante su discurso en los actos protocolares en el Palacio Municipal, en conmemoración al primer grito de independencia en La Villa.

“No podemos tolerar nadie que se desvíe, no importa qué tan simpático sea, no importa cuánto dinero gaste, no importa cuál evento patrocine”, manifestó Varela.

“Si de los fondos se tienen sospechas que no vienen del hombre honesto del campo que trabaja la tierra, que da la cara al sol, y que suda ganándose su dinero todos los días, o el pescador honesto que se dedica a pescar y no a lo incorrecto que sabemos pasa nuestras costas. Ese dinero no debe ser bien recibido en ningún pueblo, en ningún evento, en ninguna fiesta”, aseguró el presidente.

Igual, reiteró que se elimine “cualquier práctica que lleve a la violencia, a la muerte o a conducir a los jóvenes de los pueblos por el camino equivocado”.

“Estos pueblos son pequeños. Aquí todo el mundo sabe lo que pasa en el pueblo”, comentó el mandatario Varela. "Para construir pueblos sanos se necesita el compromiso no solo de sus autoridades, sino del pueblo completo.

El presidente de la República llegó en primeras horas del sábado a la provincia de Los Santos para encabezar los actos protocolares por los 197 años del primer grito de independencia.

En el acto participó el alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio "Pany" Pérez, quien estuvo detenido por el caso de una red de narcotráfico y de blanqueo de capitales que operaba en la provincia, desmantelada en la operación El Gallero. El proceso judicial ya entró a su fase intermedia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).